برلماني أوروبي يدعو لفرض عقوبات على الولايات المتحدة والسعودية

قال النائب الكرواتي، ميسلاف كولاكوشيتش،إن العقوبات ضد روسيا لن تساعد في حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أنه إذا كان الهدف منع النزاعات، فيجب معاقبة الولايات المتحدة والسعودية.

وقال كولاكوشيتش في اجتماع للبرلمان الأوروبي إنه "إذا كان هذا صحيحا، إذا كنا نقاتل حقا من أجل السلام، فعلينا أن نفرض على الفور نفس العقوبات ضد المملكة العربية السعودية، التي كانت تغذي حربا في اليمن منذ عدة سنوات. كان ينبغي علينا حظر استيراد النفط والغاز من الولايات المتحدة التي شاركت في صراعات عسكرية أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا، وربما في العالم، في العقود الأخيرة".

ووصف عضو البرلمان الأوروبي العقوبات ضد روسيا بأنها "كذبة لا تصدق" و"نفاق"، مشيرا إلى أن الأوروبيين هم أول من يعاني من قطع العلاقات الاقتصادية مع موسكو.

وفرضت دول غربية عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا. وتدرس دول الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى، إمكانية التخلي عن مصادر الطاقة الروسية. وتنص الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على فرض حظر نفطي، لكن عددا من الدول، على وجه الخصوص، هنغاريا، تمنع اعتماده.

المصدر: نوفوستي