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نجل ترامب يسخر من "شجاعة" سياسيين أمريكيين التقوا زيلينسكي

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نجل ترامب يسخر من
AP
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سخر دونالد ترامب الابن نجل الرئيس الأمريكي السابق من زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لكييف ولقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تزور كييف وتلتقي بزيلينسكي
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تزور كييف وتلتقي بزيلينسكي

ونشر ترامب، صورة مركبة من صور التقطت في كييف مع صورة أمريكية عجوز تحتج على انتخاب الرئيس جو بايدن في واشنطن. وفي الصورة تقف العجوز بهدوء مع العلم الأمريكي في يدها وتبتسم لعدسة الكاميرا.

وقال نجل الرئيس الأمريكي السابق: "السياسيون الذين يخشون هذه الاحتجاجات في الولايات المتحدة، هل يعتبرون السفر إلى المناطق الساخنة آمنا؟".

المصدر: نوفوستي

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