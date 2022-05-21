السلطات النرويجية تعمل على تحديد المخالطين لمصاب بـ"جدري القردة" زار أوسلو

أفادت إذاعة NRK النرويجية بأن المسؤولين في معهد الصحة العامة وبلدية أوسلو يعملون على تحديد المخالطين لمصاب بـ"جدري القردة" زار أوسلو في أوائل مايو.

وقالت الإذاعة إن "بلدية أوسلو ومعهد الصحة العامة يحددان المخالطين لرجل مصاب بجدري القردة زار أوسلو في أوائل مايو، وتم تشخيص إصابته بعد مغادرته".

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يشار إلى أن المريض وصل إلى العاصمة النرويجية من إحدى الدول الأوروبية التي سبق اكتشاف المرض فيها، وكان في أوسلو في الفترة من 6 إلى 10 مايو.

المصدر: "نوفوستي"