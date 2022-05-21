عشرات آلاف المحتجين في يريفان يطالبون باستقالة باشينيان

نظمت المعارضة الأرمنية مظاهرة شارك فيها أكثر من 40 ألف شخص في يريفان، مساء اليوم السبت، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وقال نائب رئيس الحزب الجمهوري الحاكم السابق، أرمين أشوتيان: "على أقل التقديرات، يشارك في الوقت الحالي أكثر من 40 ألف شخص في مظاهرة حركة المقاومة الوطنية في يريفان. وما زال عدد المتظاهرين يزداد".

وأشار إلى أن "المحتجين يطالبون باستقالة فورية لرئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان".

المصدر: إنترفاكس