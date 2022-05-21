عشرات آلاف المحتجين في يريفان يطالبون باستقالة باشينيان
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2le
نظمت المعارضة الأرمنية مظاهرة شارك فيها أكثر من 40 ألف شخص في يريفان، مساء اليوم السبت، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
وقال نائب رئيس الحزب الجمهوري الحاكم السابق، أرمين أشوتيان: "على أقل التقديرات، يشارك في الوقت الحالي أكثر من 40 ألف شخص في مظاهرة حركة المقاومة الوطنية في يريفان. وما زال عدد المتظاهرين يزداد".
وأشار إلى أن "المحتجين يطالبون باستقالة فورية لرئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان".
المصدر: إنترفاكس