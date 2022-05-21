في أول رحلة لها.. تحطم طائرة بفرنسا يخلف قتلى

ذكرت وسائل إعلام فرنسية مساء يوم السبت أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في تحطم طائرة ركاب صغيرة من طراز "Jodel D140".

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الحادث وقع في أدريتس في سلسلة جبال بيلدون.

وأشارت إلى أن الدفاع المدني اكتشف خمس جثث متفحمة بالكامل، مبينة أنه لا يزال يتعين تأكيد وجود طفل ضمن الركاب من عدمه.

وأوضحت أن الطائرة التابعة لنادي الطيران كانت في أول رحلة لها وأقلعت من مطار فيرسود بالقرب من غرونوبل.

وبحسب موقع الإذاعة العامة الفرنسية فقد "تم إشعارالسلطات في حوالي الساعة 4:30 مساء من قبل سكان المنطقة الذين رأوا النيران مشتعلة في أحد الحقول".

هذا وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية أن خدمات الطوارئ لا تزال في موقع الكارثة، مضيفة أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية