رد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، على مزاعم كييف بشأن إغلاق روسيا الموانئ لتصدير المواد الغذائية والحبوب.

وقال بوليانسكي ردا على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، الذي ادعى أن روسيا كانت تغلق الموانئ لتصدير المواد الغذائية: "كييف تقدم الحبوب مقابل تزويدها بالأسلحة من الغرب".

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وأضاف بوليانسكي: "لقد تم الوصول إلى عتبة جديدة من النفاق! من المعروف والواضح أن روسيا لا تمنع تصدير المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية. إن كييف تبقي الموانئ ملغومة وتستخدم السفن الأجنبية كدروع".

وأكد بوليانسكي أن كييف تدفع فواتير الأسلحة بالحبوب.

المصدر: تاس