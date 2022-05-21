رئيس الوزراء الأسترالي يقر بهزيمته في الانتخابات التشريعية 

أقر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم السبت بهزيمته في الانتخابات التشريعية التي أنهت تسع سنوات من حكم المحافظين.

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وقال موريسون: "تحدثت هذا المساء مع زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الجديد أنتوني ألبانيزي وهنأته بفوزه الانتخابي".

وأدلى الأستراليون اليوم بأصواتهم لاختيار ممثليهم الذين سيشغلون 151 مقعدا في مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات. وحسب القانون، فإن الحزب أو الائتلاف الذي يفوز بالغالبية في مجلس النواب يعتبر مسؤولا تلقائيا عن تشكيل الحكومة.

المصدر: أ ف ب