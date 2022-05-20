رئيس وزراء إيطاليا ينصح بايدن بالاتصال ببوتين

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إنه خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، نصح الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمساعدة بالتسوية بشأن أوكرانيا.

وأضاف دراغي، في حديث له اليوم أمام تلاميذ مدرسة شمال إيطاليا: "عندما كنت في واشنطن الأسبوع الماضي وتحدثت مع بايدن، قلت إنه ربما يرغب بوتين سماع كلماته فقط. ولذا طلبت منه الاتصال ببوتين. يجب أن أقول إن هذه النصيحة كانت ناجحة. لأنه بعد ذلك بيوم لم يتحدث بايدن بل وزير الدفاع الامريكي مع وزير الدفاع الروسي".

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وشدد دراغي، على أنه لا يجوز اعتبار المواطنين الروس، بمثابة أعداء ولا يجوز اعتبارهم مذنبين. وقال رئيس الوزراء الإيطالي "إنهم ليسوا أعداء، ومن المهم تذكر ذلك عند الحديث عن البحث عن السلام".

المصدر: نوفوستي