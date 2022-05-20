توقعات بأن يتاح لزوجة الرئيس الكوري الجنوبي تبادل التحية لفترة وجيزة مع بايدن!

نقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن مصدر مقرب، أن زوجة الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، يتوقع أن تلتقي لفترة وجيزة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وليمة تقام في سيئول يوم السبت.

إقرأ المزيد

وأوضحت الوكالة أن كيم كون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي، يتوقع أن تتبادل التحية في هذا اللقاء القصير مع الرئيس الأمريكي خلال وليمة تقام يوم السبت عقب اجتماع للرئيسين يون وبايدن.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن من المخطط أن يصل الى كوريا الجنوبية يوم الجمعة في زيارة تستغرق 3 أيام، في بداية جولة آسيوية تشمل اليابان، وسيكون موعدها الأسبوع المقبل، فيما لن ترافق جيل بايدن زوجها.

ar.yna.co.kr

ولفتت وكالة "يونهاب"، إلى أنه بموجب البروتوكول الدبلوماسي فقد لا يكون مناسبا لحرم الرئيس الكوري الجنوبي مرافقة زوجها، وذلك لغياب سيدة الولايات المتحدة الأولى، مضيفة استدراكا يقول "غير أنه من المتوقع أنها ستحضر مأدبة العشاء للاستقبال المخطط يوم السبت في المتحف الوطني الكوري وتلتقي مع بايدن لفترة وجيزة".

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن هذا المسؤول قوله: "أفهم أن السيدة كيم ستجتمع وتحيي بايدن لفترة وجيزة "، فيما أشير إلى أنه لا يعرف "ما إذا كانت كيم ستحضر الوليمة بالكامل أم لا".

المصدر: يونهاب