ساليفان: لا نستبعد استفزازا من قبل بيونغ يانغ أثناء زيارة بايدن لسيئول

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان، أن الولايات المتحدة لا تستبعد استفزازات من قبل كوريا الشمالية أثناء زيارة الرئيس جو بايدن المرتقبة لسيئول.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس، إن "هناك احتمالا حقيقيا وخطرا حقيقيا لبعض الاستفزازات، ما دمنا متواجدين بالمنطقة... وهي قد تكون بشكل اختبار نووي... وقد تكون بشكل تجربة صاروخية".

وأكد أن واشنطن "مستعدة لمثل هذا التطور للوضع"، مشيرا إلى أن واشنطن بحثت هذا الموضوع مع الحلفاء وكذلك مع الصين.

وأضاف ساليفان أن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الشمالية وفق المبدأ "الفعل مقابل الفعل"، مشيرا إلى أن واشنطن توجهت إلى بيونغ يانغ وأكدت لها استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات معها لبحث سبل التحرك نحو إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي.

وقال مستشار الأمن القومي إن كوريا الشمالية "لم تبد أي مؤشرات على استعدادها للجهود الدبلوماسية الجوهرية والبناءة".

المصدر: تاس