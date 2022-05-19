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قائد بطارية دفاع جوي روسي: يستحيل على "بيرقدار" الإفلات منا

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قائد بطارية دفاع جوي روسي: يستحيل على
Sputnik
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 قال قائد بطارية دفاع جوي من طراز "تور-م2"، إنها تقوم على مدار الساعة وفي مختلف الظروف الجوية بتوفير الحماية الجوية للقوات البرية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

 وذكر الضابط، في حديث صحفي، أن القدرات الفريدة لهذه المنظومة تسمح بحماية القوات وتغطية قوافل المساعدات الإنسانية وحافلات نقل اللاجئين، من مختلف وسائل الهجوم الجوي للعدو.

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ونوه الضابط بأن هذه البطارية تمكنت منذ بدء العملية العسكرية، من تدمير مروحيتين قتاليتين أوكرانيتين وأكثر من 90 طائرة بدون طيار بما في ذلك 10 من طراز "بيرقدار". وأشار الضابط كذلك إلى أن، منظومات الدفاع الجوي "تور-إم2" يمكنها إصابة مختلف الأهداف الجوية وبخاصة المروحيات والمسيرات، في النهار والليل وفي كل الظروف الجوية.

وأهم ما يميزها القدرة على إطلاق النار أثناء الحركة. وذكر قائد البطارية أن رادار البطارية يستطيع اكتشاف الهدف الجوي على بعد 32 كيلومترا.

المصدر: سبوتنيك

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