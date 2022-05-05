الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرات حربية ومنشآت عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير عدد من الأهداف التابعة لقوات حكومة كييف خلال الليلة الماضية، ضمن إطار العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة قدمها صباح اليوم الخميس، بأن القوات الجوفضائية الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة عتادا جويا في مطار "كاناتوفو" العسكري قرب مدينة كيروفوغراد (كروبيفنيتسكي) وسط أوكرانيا، ومستودعا كبيرا للذخيرة في مدينة نيقولايف (ميكولايف) جنوب البلاد، ومستودعا للوقود المخصص للآليات العسكرية الأوكرانية في منطقة جوفتنيفويه في مقاطعة نيقولايف.

وأشار المتحدث إلى أن القصف الروسي طال أيضا مركز قيادة للواء الدبابات الـ17 في الجيش الأوكراني وأربع مناطق لحشد العسكريين والآليات الحربية، بالإضافة إلى مستودعين للمعدات العسكرية والتقنية في مطار عسكري قرب مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ولفت كوناشينكوف إلى أن سلاح الجو الروسي خلال الليل الماضي شن أيضا غارات على 93 منطقة لحشد العسكريين والآليات الحربية الأوكرانية، بينما استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية مركزي قيادة للجيش الأوكراني وبطارية للمدفعية ومنصتي إطلاق ومركبة خاصة بالنقل والحشو لمنظومة "توتشكا أو" الصاروخية.

يتبع..