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الكرملين يكشف المشكلة الرئيسية في الأراضي المحررة

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الكرملين يكشف المشكلة الرئيسية في الأراضي المحررة
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن المهمة الأساسية في الأراضي الأوكرانية المحررة، هي حل القضايا الاجتماعية التي تواجه السكان.

وشدد ممثل الكرملين، على أنه لا يجوز في هذه الحالة، أي توقف.

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وأضاف بيسكوف: "يجب توفير وضمان مقومات النشاط الحياتي لهذه المناطق، ويجب ضمان توفير كافة الخدمات الاجتماعية الضرورية، وهنا لا يجوز حدوث أي توقف كان. من المعروف أن العديد من هذه المناطق الآن بدون كهرباء، وبدون صرف صحي، وبدون مياه، ويجب حل كل هذه المشاكل. ويتم الإدلاء بهذه التصريحات انطلاقا من الحاجة إلى هذه الإجراءات ذات الأولوية، التي يمليها فقط الاهتمام بالناس".

المصدر: نوفوستي

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