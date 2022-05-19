أوكرانيا ترد بشكل قاطع على مقترح ماكرون

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن سلطات كييف لا تحتاج إلى "بدائل" عن صفة مرشح للاتحاد الأوروبي.

ووفقا للوزير الأوكراني، تعتبر هذه البدائل، بمثابة نظرة تجاه بلاده وكأنها من الدرجة الثانية.

وأضاف كوليبا: "تكلل بالفشل عدم اليقين الاستراتيجي بشأن الآفاق الأوروبية لأوكرانيا، الذي تعتمده بعض عواصم الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، ويجب أن ينتهي ويتوقف ... نحن لا نحتاج إلى بدائل لصفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر موقفا تهميشيا حيال أوكرانيا ويجرح مشاعر الأوكرانيين".

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في وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تستغرق عدة سنوات، بل وربما عدة عقود. وفي هذا الصدد، دعا إلى إنشاء تجمع سياسي أوروبي جديد يمكنه قبول أوكرانيا في صفوفه.

المصدر: نوفوستي