الإعلان عن احتجاز نائب قائد وحدة في كتيبة "أيدار" الأوكرانية المتطرفة

صرح متحدث باسم محاكم منطقة روستوف بأن محكمة لينينسكي الجزئية ستنظر اليوم الخميس في التماس المحقق بشأن حبس دينيس موريغا المشتبه بمشاركته في جماعة مسلحة غير شرعية.

ولم يتم الكشف رسميا عن حيثيات الاتهام حتى الآن، إلا أن مصدرا أمنيا أبلغ وكالة أنباء نوفوستي أن موريغا هو نائب قائد إحدى وحدات كتيبة أيدار القومية الأوكرانية المتطرفة.

وقال المتحدث باسم الخدمة الصحفية لمحكمة روستوف:" تلقت محكمة مقاطعة لينينسكي في روستوف نا دونو التماسا من كبير المحققين في قسم التحقيق في جهاز الأمن الفيدرالي في منطقة روستوف لاختيار إجراء وقائي في شكل احتجاز تحت الحراسة فيما يتعلق بدينيس موريغا، المشتبه في ارتكابه جريمة بموجب الجزء 2 من المادة 208 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية".

وسيتم النظر في الالتماس خلف أبواب مغلقة، فيما أوضح مصدر في أجهزة الأمن المحلية أن موريغا منذ فبراير 2015، أصبح نائب قائد وحدة في كتيبة "أيدار" في ليسيتشانسك، وفي نفس العام كان ضمن مجموعة من أعضاء هذه الكتيبة المتطرفة الذين فجروا جسرا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ما نجم عنه مقتل العديد من الأبرياء.

المصدر: نوفوستي