وزير الدفاع الإسرائيلي يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة

بدأ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بلقاء مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في البيت الأبيض.

وحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، فقد شدد غانتس في بداية اللقاء على "العلاقة المميزة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تقوم على القيم المشتركة والمصالح المشتركة"، كما شكر الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن على التزامهما "بالتعاون الأمني بين مؤسسات الدفاع المعنية".

كما ناقش غانتس "تقدم إيران في برنامجها النووي إلى جانب أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار"، وشدد على الحاجة إلى "العمل عن كثب والاستعداد لأي سيناريو مستقبلي، في إطار التعاون الدفاعي الممتاز بين إسرائيل والولايات المتحدة وتنامي العلاقات مع الشركاء الإقليميين".

كما عرض غانتس وسوليفان "موجة الإرهاب الأخيرة التي أودت بحياة 20 شخصا. وناقشا النشاطات العملياتية الإسرائيلية المستمرة في مواجهة التحريض والإرهاب".

وأكد غانتس أن "إسرائيل ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مواطنيها وسيادتها"، مشددا على أن "مؤسسة الدفاع الإسرائيلية تواصل سياستها في تعزيز إجراءات بناء الثقة تجاه المدنيين الفلسطينيين غير المتورطين في أي نشاط إرهابي".

المصدر: RT