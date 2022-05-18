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رئيس مولدوفا السابق يواجه تهما بالفساد

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رئيس مولدوفا السابق يواجه تهما بالفساد
Globallookpress
إيغور دودون، رئيس مولدوفا السابق
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فتح مكتب المدعي العام في مولدوفا قضية جنائية ضد الرئيس السابق إيغور دودون للاشتباه في قضايا فساد.

وقال مكتب المدعي العام في بيان: "اليوم، 18 مايو، أمر النائب العام بالإنابة دوميترو روبو ببدء محاكمة جنائية على خلفية مقطع فيديو تم تداوله على شبكة الانترنت في 2020".

وترتكز القضية الجنائية على تسجيلات فيديو لاجتماع في يونيو 2019 بين إيغور دودون وزعيم الحزب الديمقراطي آنذاك، فلاديمير بلهوتنيوك.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مكتب الحزب الديمقراطي أن بلهوتنيوك يسلم دودون حقيبة سوداء كبيرة. ويتضح من الحديث أن "الحقيبة" تحتوي على أموال مخصصة لتمويل حزب الاشتراكيين، الذي كان يقوده في تلك الفترة دودون.

المصدر: انترفاكس

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