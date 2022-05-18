الولايات المتحدة تعلن إعادة فتح سفارتها في كييف

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إعادة افتتاح سفارة بلاده في العاصمة الأوكرانية كييف، قائلا إن "النجوم والخطوط تحلقان فوق السفارة مرة أخرى".

وقال بلينكين في بيان: "اتخذت الولايات المتحدة تدابير إضافية لزيادة سلامة موظفيها وعززت إجراءاتها وبروتوكولاتها الأمني"، مؤكدا "أننا ملتزمون بمواجهة التحديات المقبلة".

The Stars and Stripes fly again over Embassy Kyiv. I can announce that we have officially resumed Embassy operations in Ukraine’s capital. We stand proudly with the government and people of Ukraine as they bravely defend their country from Putin’s brutal invasion. Slava Ukraini! pic.twitter.com/lGRdzqbVbG — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 18, 2022

وجدد بلينكن تأكيد التزام واشنطن "تجاه أوكرانيا حكومة وشعبا، ونتطلع إلى تنفيذ مهمتنا من سفارة الولايات المتحدة في كييف".

abc news

المصدر: abc news