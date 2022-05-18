 
مباشر

مبعوث الرئيس الروسي يبحث مع سفير إسرائيل تطوير العلاقات الثنائية في ظل أحداث أوكرانيا

أخبار العالم

مبعوث الرئيس الروسي يبحث مع سفير إسرائيل تطوير العلاقات الثنائية في ظل أحداث أوكرانيا
AP Pavel Bednyakov
ميخائيل بوغدانوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1rw

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير الإسرائيلي بروسيا ألكسندر بن تسفي تطوير العلاقات بين موسكو وتل أبيب في ظل أحداث أوكرانيا.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن بوغدانوف (وهو المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا) استقبل بن تسفي اليوم الأربعاء في مقر الوزارة.

وتابع البيان: "خلال الاجتماع تمت مناقشة المسائل الملحة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الإسرائيلية، بما في ذلك دعم حوار سياسي نشط بشأن الملف الأوكراني وقضايا الشرق الأوسط".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا