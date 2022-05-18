مبعوث الرئيس الروسي يبحث مع سفير إسرائيل تطوير العلاقات الثنائية في ظل أحداث أوكرانيا
AP Pavel Bednyakov
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ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير الإسرائيلي بروسيا ألكسندر بن تسفي تطوير العلاقات بين موسكو وتل أبيب في ظل أحداث أوكرانيا.
وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن بوغدانوف (وهو المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا) استقبل بن تسفي اليوم الأربعاء في مقر الوزارة.
وتابع البيان: "خلال الاجتماع تمت مناقشة المسائل الملحة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الإسرائيلية، بما في ذلك دعم حوار سياسي نشط بشأن الملف الأوكراني وقضايا الشرق الأوسط".
المصدر: RT