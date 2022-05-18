رئيس حزب العمال البريطاني يتهم جونسون بترك المواطنين يعانون مع غلاء المعيشة

اتهم رئيس حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه "إختار أن يترك المواطنين يعانون مع غلاء المعيشة"، معتبرا أن "جونسون لا يفهم ما يمر به الناس".

وأشار ستارمر إلى أنه "في حين أن الأسر البريطانية تدفع 53 مليون جنيه إسترليني إضافي على فواتير الطاقة الخاصة بها كل يوم، فإن عمالقة النفط والغاز في بحر الشمال يجنون 32 مليونا في كل يوم من الأرباح غير المتوقعة.. إنه (جونسون) يفضل السماح للناس بالمعاناة".

أما جونسون، فيؤكد أن الحكومة تنفق بالفعل 22 مليار جنيه إسترليني على مساعدة الناس، مشيرا إلى أنه "يمكننا القيام بذلك لأننا اتخذنا قرارات صعبة لإخراج الأشخاص من حالة الإغلاق".

وقال إنه "سيتم تخفيض الضرائب في يوليو، وسيُنظر في جميع التدابير الممكنة لدعم المواطنين".

المصدر: "الغارديان"