إسرائيل تصادق على مرور مسيرة الأعلام من باب العامود ووزير يرد: "خطأ خطير ورغبة بحرق القدس"

صادق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عمر بارليف" ومفوض الشرطة كوبي شبتاي، على السماح لمسيرة الأعلام التي ستقام نهاية الشهر الحالي، بالمرور من باب العامود في القدس الشرقية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن بارليف أصدر توصية إلى الشرطة بإقامة مسيرة الأعلام في القدس من بوابة نابلس إلى شارع حجاي إلى حائط البراق.

השר לביטחון הפנים @omerbarlev קיבל את המלצת המשטרה לקיים את מצעד הדגלים בירושלים במתווה שהיה נהוג במרבית השנים בעבר - דרך שער שכם לרחוב הגיא ועד הכותל@hadasshtaif — גלצ (@GLZRadio) May 18, 2022

ووفقا للخطوط العريضة المتفق عليه سيمر طريق المسيرة عبر الحي الإسلامي، وسيصل المستوطنون إلى ساحة باب العامود، والتي من المتوقع أن تكون مغلقة أمام المسلمين. ومن هناك، ستمر المسيرة عبر شارع البلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق، حيث سيقام الحدث الأخير للمسيرة.

بعد الموافقة على المخطط، من المتوقع أن تفرض الشرطة الإسرائيلية إغلاقات وحواجز لمنع الفلسطينيين من المرور أثناء العرض.

بدوره، رأى وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، أن "قرار الموافقة على انطلاق المسيرة الاستفزازية في الحي الإسلامي وبوابة نابلس خطأ خطير ومثير للقلق"، معتبرا أن "الهدف من المسيرة في قلب القدس الشرقية ليس لخير القدس، بل الرغبة في حرقها، لذلك أعتزم العمل على تغيير القرار، لتجنب تداعياته الخطيرة".

ההחלטה לאשר את מעבר צעדת הפרובוקציה ברובע המוסלמי ובשער שכם, היא טעות מסוכנת ומדאיגה.



מטרת הצעדה בלב מזרח ירושלים, איננה טובת ירושלים, אלא הרצון להבעירה, לכן בכוונתי לפעול לשינוי ההחלטה, כדי למנוע את השלכותיה המסוכנות. — 🟣 Esawi Frej عيساوي فريج עיסאווי פריג (@EsawiFr) May 18, 2022

المصدر: RT + "معا"