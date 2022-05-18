مجلس الأمن الروسي يؤكد على حتمية تنفيذ مهمة العملية العسكرية في دونباس واجتثاث النازية

أعلن نائب أمين مجلس الأمن الروسي، رشيد نورغالييف، أن مهمتي اجتثاث النازية وحماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين سيتم تنفيذهما بالكامل.

جاء ذلك في لقاء لنورغالييف مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية بموسكو، اليوم الأربعاء 18 مايو، حيث تابع أن النظام في كييف يواصل قمع كل من يختلف معه في المناطق الواقعة تحت سيطرته، بينما يواجه السكان خطرا رئيسيا من المسلحين الأوكرانيين المتطرفين.

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وقال نورغالييف: "على الرغم من كل الصعوبات القائمة، سيتم الانتهاء من العملية العسكرية الخاصة، ومهامها، بما في ذلك نزع السلاح واجتثاث النازية في أوكرانيا، وحماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وأشار نورغالييف إلى أن "القمع مستمر على الأراضي الأوكرانية ضد كل من يختلف مع نظام كييف، في الوقت الذي يتظاهر فيه القيمون الغربيون على ذلك النظام، كالعادة، وكأن شيئا لا يحدث، ويواصلون دعمه دون قيد أو شرط، وتدجيجه بمزيد من الأسلحة، مع الضغط في نفس الوقت على المجتمع الدولي من أجل تقليص التعاون مع روسيا".

وأضاف نورغالييف أن التصريحات والتهديدات العدوانية ضد روسيا والقيادة الروسية والشعب الروسي أصبحت تصدر علانية على أعلى المستويات، وهو ما لم يكن يحدث حتى في حقبة الحرب الباردة. وقد انطلقت "هستيريا غير مسبوقة مناهضة لروسيا في الفضاء الإعلامي الأوكراني والغربي"، التي تمارس تمييزا واضحا على نطاق واسع، وتسد جميع منافذ "شبكات التواصل الاجتماعي" لحرمان روسيا من فرصتها في التعبير عن وجهة نظرها.

المصدر: تاس