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أردوغان: موقفنا واضح جدا من انضمام السويد و فنلندا إلى الناتو ولن نقبل الدول التي تدعم الإرهاب إليه

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أردوغان: موقفنا واضح جدا من انضمام السويد و فنلندا إلى الناتو ولن نقبل الدول التي تدعم الإرهاب إليه
AP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن موقف أنقرة واضح جدا من انضمام السويد و فنلندا إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن "تركيا لن تقبل انضمام دول تدعم الإرهاب" إلى الحلف.

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وفي كلمة له، قال رجب طيب أردوغان: "موقفنا واضح جدا من انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو"، مضيفا: "الناتو مهمته حماية الأمن والاستقرار في العالم، ولن نقبل انضمام دول تدعم الإرهاب".

وأكمل أردوغان: "تريدون منا الموافقة على عضوية الناتو، بينما ترفضون تسليمنا الإرهابيين"، متابعا: "نحن فعليا في مقدمة البلدان الداعمة بشدة لأنشطة الناتو، ولكن هذا لا يعني أننا سنقول نعم لكل مقترح دون استفهام واستفسار".

وأردف أردوغان: "دولة مثل السويد لم تقبل طلب استعادة إرهابيين إلى تركيا، واليوم تطالب بدعمنا إياها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، كيف يمكن أن نقبل دولة تدعم الإرهاب ضمن هذا الحلف؟

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح الاثنين الماضي، أن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الناتو، لأن هذين البلدين يدعمان حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: "TRT" عربي + "تاس"

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