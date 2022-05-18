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طوكيو تدعو بكين لدعم السلام في أوكرانيا ولعب دور مسؤول في حفظ الأمن الدولي

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طوكيو تدعو بكين لدعم السلام في أوكرانيا ولعب دور مسؤول في حفظ الأمن الدولي
Sputnik
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دعا وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، اليوم الأربعاء، السلطات الصينية، إلى دعم السلام فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.

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وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، اليوم الأربعاء: "تطرق الوزير هاياشي إلى الوضع في أوكرانيا، ودعا السلطات الصينية إلى لعب دور مسؤول في الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين".

ونقلت وكالة "كيودو" اليابنية عن هاياشي قوله إن "المجتمع الدولي يواجه تحديا كبيرا. وفي هذا الصدد، من الضروري الحفاظ على الاتصالات الوثيقة، وكذلك بذل الجهود لبناء علاقات بناءة ومستقرة".

بالإضافة إلى ذلك، أشار وزير الخارجية الياباني إلى ضرورة تطوير المجتمع الدولي لمقاربة مشتركة للتعامل مع قضية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وأعرب وزير الخارجية الياباني عن مخاوف جدية بشأن ما يحدث في شرق الصين وبحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الوضع حول جزر سينكاكو (دياويو) المتنازع عليها، وكذلك في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم في الصين.

المصدر: تاس

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