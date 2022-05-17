المحكمة العليا الروسية تنظر في طلب المدعي العام إدراج كتيبة "آزوف" منظمة إرهابية

ستنظر المحكمة العليا الروسية في طلب مكتب المدعي العام إدراج الكتيبة الأوكرانية "آزوف" منظمة إرهابية وحظر أنشطتها في روسيا.

وقالت المحكمة العليا في بيان نشر على موقعها الرسمي: "القضية الإدارية المتعلقة بالاعتراف بالرابطة القومية شبه العسكرية الأوكرانية "آزوف" كمنظمة إرهابية وحظر أنشطتها على الأراضي الروسية، من المقرر أن تجري المحاكمة في 26 مايو الساعة 10:00 في مبنى المحكمة العليا لروسيا".

ووفقا للقانون الروسي، يتم إعداد اقتراح بالاعتراف بالمنظمة كمنظمة إرهابية وحظرها من قبل مكتب الأمن الفيدرالي، الذي يرسله إلى مكتب المدعي العام في روسيا. وهي بدورها ترفع دعوى قضائية في المحكمة. وتنظر المحكمة العليا الروسية في مسألة الاعتراف بالمنظمات الدولية على أنها إرهابية.

المصدر: تاس