روسيا تعثر على خرائط في ماريوبول تكشف عن مخططات سابقة لمتطرفي "آزوف" (فيديو)

أكدت مصادر رسمية روسية الحصول على خرائط تعود لمتطرفي كتيبة "آزوف"، تكشف خططا سابقة للهجوم وتطويق مدينة نوفوآزوفسك في دونيتسك ومن ثم الهجوم نحو الحدود الروسية.

وبحسب المصادر الرسمية أظهرت الخرائط، موقع قوات كتيبة آزوف في ماريوبول والمنطقة المحيطة بها وعليها علامات محددة ومُحاطة بدائرة. وتشير الأسهم على الخريطة إلى تقدم (مفترض) للمتطرفين إلى نوفوآزوفسك، كل في اتجاهه الخاص، ومن ثم تطويق المدينة، وبعدها توجه متطرفي "آزوف" إلى الحدود الروسية.

ولفتت المصادر من خلال التدقيق في الخرائط التي عثر عليها إلى أنه كان من المفترض أن يبدأ الهجوم وتطبيق خطتهم في 8 مارس الماضي.

المصدر: نوفوستي