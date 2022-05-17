علي باباجان يسخر من تصريح لأردوغان عن التصخم

سخر زعيم حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي، علي باباجان، من "إصرار الرئيس، رجب طيب أردوغان، على التصريح بأن التضخم سينخفض، بينما جميع الدلائل تشير إلى عكس ذلك"، وفق صحيفة "زمان".

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وخلال كلمة في المؤتمر الأول العادي لحزبه في منطقة "كاتشيروان" بالعاصمة التركية أنقرة، قال علي باباجان ساخرا إن "الجميع يعرف أنه عندما يتم طباعة النقود في البنك المركزي التركي بلا مقابل وبدون قيود، فإن التضخم سيرتفع، ولكن الشخص الوحيد الذي لا يعرف ذلك في تركيا هو الرئيس أردوغان"، لافتا إلى وصول سعر لتر البنزين والديزل إلى حوالي 20 ليرة تركية.

وأضاف باباجان: "أردوغان هو السبب في هذه الزيادة..ارتفاع السعر العالمي لا يجعل سعر البنزين والديزل يتجاوز 9 أو 10 ليرات"، مؤكدا أن "حزبه سيصلح الاقتصاد، وينهي حالة الغلاء والبطالة والفقر في البلاد بشكل صحيح، إذا وصل إلى السلطة".

وشدد علي باباجان على أن "حزبه حقق أعلى زيادة في العضوية في الفترة الأخيرة، حيث تجاوز عدد أعضائه 150 ألفا"، مضيفا: "نحن نقف إلى جانب الشباب الذين يناضلون من أجل حرية وطنهم والذين تم حظر أنشطتهم، نحن نقف مع من تم تبرئة ساحتهم ولم تسترد حقوقهم..نحن نقف إلى جانب جميع مواطنينا الذين يتعرضون للتمييز، والذين يشعرون بأنهم من الدرجة الثانية، ومن يشعرون بالدونية".

المصدر: "زمان"