كوريا الشمالية.. 6 وفيات جديدة بسبب "حمى" في خضم تفشي كوفيد في البلاد

أعلنت كوريا الشمالية تسجيل 6 وفيات جديدة ناجمة عن "حمى"، وذلك بعد أيام على إقرار البلاد بتفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء 17 مايو (بالتوقيت المحلي) بأن الجيش "نشر بصورة طارئة وحداته في كل صيدليات بيونغ يانغ وبدأ بتزويدها بالأدوية".

وبحسب الوكالة فإن عدد المصابين بهذه "الحمى" بلغ مساء الإثنين أكثر من مليون و483 ألفا و60 شخصا توفى منهم 56 شخصا، بينما لا يزال 663 ألفا و910 أشخاص يتلقون العلاج.

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وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أعلن حالة الطوارئ "المفاجئة" جراء وباء فيروس كورونا يوم 12 مايو، ووجه الحكومة بالعمل على كافة المستويات على التصدي لانتشار الفيروس.

واكتشفت السلطات الكورية الشمالية إصابة مواطنين بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا بعد فحص العينات التي أخذتها في 8 مايو الجاري.

المصدر: فرانس برس