وسط انتشار عدوى كوفيد-19.. كيم جونغ أون يأمر باستنفار الجيش

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون باستنفار الجيش لترتيب إمداد الصيدليات بالأدوية، وسط انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وفي وقت سابق، أبلغت كوريا الديمقراطية لأول مرة منذ بداية الوباء عن تحديد إصابات بفيروس كورونا في البلاد. ووفقا للجنة مكافحة الإرهاب، منذ نهاية أبريل، بدأت "حمى غير مألوفة" تنتشر في البلاد. ومن عدد من تقارير وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، يمكن الاستنتاج أن فيروس كورونا ينتشر في البلاد، ولكن لم يتم تقديم بيانات دقيقة حول عدد المرضى الذين يمكن أن يكونوا مصابين بالفيروس.

ووفق ما ذكرته وكالة "يونهاب" نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عقد المكتب السياسي لحزب العمال الكوري مرة أخرى اجتماعا طارئا، أشار فيه كيم جونغ أون إلى أن الأدوية لم يتم توفيرها للصيدليات، رغم أن السلطات أمرت "بالإفراج الفوري عن الأدوية وتوريدها من احتياطي الدولة" و"تحويل عمل الصيدليات إلى نظام 24 ساعة/7 أيام".

وفي هذا الصدد، أصدر زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مرسوما بشأن "التثبيت الفوري لإمدادات الأدوية إلى بيونغ يانغ بمشاركة قوات جبارة من القطاع الطبي العسكري للجيش الشعبي".

ووفقا للجنة مكافحة الإرهاب، توفي 8 أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 50. وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن أنه في واحدة منها على الأقل، كشف التحليل عن نوع مختلف من سلالة فيروس أوميكرون BA.2، أو ما يسمى "أوميكرون المتخفي".

وضعت كوريا الشمالية "نظام طوارئ عالي المستوى لمكافحة الوباء"، وبتوجيه من زعيم البلاد كيم جونغ أون، تم فرض إغلاق في جميع المدن والمحافظات من أجل وقف انتشار الفيروس و"قطع دابر العدوى" في أسرع وقت ممكن.

المصدر: يونهاب