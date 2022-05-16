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مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب يقودها مجموعة من الضباط المدعومين من "دولة غربية"

أخبار العالم

مالي تعلن إحباط محاولة انقلاب يقودها مجموعة من الضباط المدعومين من
Globallookpress
الجيش المالي
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أعلنت الحكومة المؤقتة في مالي أن مجموعة من الضباط المدعومين من "دولة غربية" حاولوا تنفيذ انقلاب ليلة 12 مايو الحالي، مشيرة إلى أن هذه المحاولة تم إحباطها.

وقالت وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية في مالي في بيان لها إن "مجموعة من الضباط وضباط الصف الأول الماليين المناهضين للتقدميين حاولوا تنفيذ انقلاب ليلة 12 مايو 2022".

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وأضافت أن "هؤلاء الضباط مدعومون من دولة غربية".

وتابعت أن قوات الدفاع والأمن في مالي تمكنت من إحباط المحاولة "بسبب يقظتها ومهنيتها".

المصدر: "نوفوستي" 

 

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