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سلطات مالي تستدعي وزير الخارجية الفرنسي ونجله إلى المحكمة

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سلطات مالي تستدعي وزير الخارجية الفرنسي ونجله إلى المحكمة
Legion-Media IP3press
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
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أصدرت سلطات مالي مذكرة استدعاء بحق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونجله توماس، ليمثلا أمام المحكمة في باماكو في قضية "اعتداء على الممتلكات العامة".

وجاء في المذكرة التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، أن قاضي التحقيق في المكتب الثاني من محكمة الدرجة العليا في الدائرة الثالثة في باماكو يدعو جان إيف لودريان للحضور أمام القاضي في 20 يونيو المقبل.

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ويتم استدعاء جان إيف لودريان ونجله توماس في إطار قضية "الاعتداء على الممتلكات العامة ومخالفات أخرى ضد دولة مالي".

ورفعت الدعوى ضد لودريان أمام المحكمة في مالي في فبراير الماضي من قبل منظمة غير حكومية تتهم وزير الخارجية الفرنسي بمخالفات متعلقة بمنح عقد لطباعة جوازات السفر البيومترية المالية بدون إعلان مناقصة عامة.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات بين مالي وفرنسا، وفي أعقاب طرد السفير الفرنسي من مالي في يناير الماضي.

المصدر: وكالات

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