الأمم المتحدة: غوتيريش لم يتصل بكيم جونغ أون بشأن كورونا

أكدت الأمم المتحدة أن الأمين العام للهيئة الدولية أنطونيو غوتيريش لم يتصل بزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون بشأن انتشار فيروس كورونا في كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين بهذا الصدد: "لا، لم تكن هناك أي اتصالات بين الأمين العام وزعيم كوريا الشمالية، حسبما أعرف".

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وأضاف: "سنسعى للحصول على المعلومات من زملائنا في الوكالات الإنسانية بشأن ما إذا كان من الممكن أن نعمل شيئا".

وأكد استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل الدعم الممكن لسلطات بيونغ يانغ.

ويأتي ذلك على رصد موجة من الإصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في كوريا الشمالية في الفترة الأخيرة، والتي أسفرت عن عدد من الوفيات، حسب المعطيات الرسمية.

المصدر: تاس