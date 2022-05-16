خلافا لقرار اتخذه سلفه ترامب بسحبها.. بايدن يأمر بنشر قوات أمريكية في الصومال

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرا بنشر قوات أمريكية في الصومال وذلك في خطوة معاكسة لقرار سلفه دونالد ترامب بسحب نحو 700 من أفراد القوات الخاصة التي كانت تعمل هناك.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن قرار بايدن جاء بعد أن طلب وزير الدفاع، لويد أوستن، الانتشار هناك "لإعادة إنشاء وجود عسكري أمريكي مستمر في الصومال لتمكين قتال أكثر فعالية ضد حركة الشباب، التي زادت قوتها وتشكل تهديدا متزايدا".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لمناقشة القرار الذي تم الإعلان عنه رسميا، أن القوات الأمريكية الموجودة بالفعل في المنطقة سيتم إعادة تمركزها.

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ونشر القادة العسكريون الأمريكيون قوات أمريكية في الصومال لدورات قصيرة منذ أن أمر ترامب القوات الأمريكية بالخروج خلال أيامه الأخيرة في منصبه في عام 2021. لكن مسؤولي البنتاغون لم يروا ذلك باعتباره "استراتيجية فعالة طويلة الأجل" وكانوا يفكرون في التوصية بإعادة الانتشار لبعض الوقت، وذلك حسبما نقلت الوكالة عن مسؤول عسكري أمريكي لم يكن مخولا لمناقشة الأمر علنًا وتحدث إليها شرط عدم الكشف عن هويته.

يذكر أن قرار بايدن، بالتوقيع على الأمر، نُشر لأول مرة في صحيفة نيويورك تايمز.

وفي الأشهر الأخيرة، حققت "حركة الشباب"، التي لها علاقات مع "القاعدة"، مكاسب على الأرض ضد الحكومة الفيدرالية الصومالية.





المصدر: "أسوشيتد برس"