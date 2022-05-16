الجيش الروسي يقدم مساعدات إنسانية لسكان منطقة زابوروجيه بأوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من الجيش الروسي سلمت دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية من روسيا لسكان منطقة ميليتوبول في منطقة زابوروجيه بأوكرانيا.

وجاء في بيان الوزارة: "تم تسليم طرود غذائية ومستلزمات أساسية إلى المدنيين في كونستانتينوفكا وميرني وبريزوفسكوي. وهذه المرة، قامت كتيبة من قوات القوزاق، الذين رافقوا قوافل المساعدة الإنسانية مع أفراد عسكريين روس، بتسليم 55 طنا من المواد الغذائية والضروريات إلى سكان كونستانتينوفكا وميرني وبريزوفسكوي".

ويجري تقديم المساعدات الإنسانية بشكل منتظم بالتنسيق مع مسؤولي البلديات. يجمع الجيش الروسي بانتظام طلبات المساعدة في المناطق، ويتم تحديد المساعدات الإنسانية والمستلزمات الضرورية بناء على احتياجات السكان المحليين.

المصدر: نوفوستي