الولايات المتحدة.. مقتل شخصين في إطلاق نار بسوق للسلع الرخيصة والمستعملة في تكساس

قتل شخصان ونقل 3 آخرون إلى المستشفى بعد تعرضهم لإطلاق نار يوم الأحد في سوق للسلع الرخيصة والمستعملة في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن امرأة وابنها قتلا في إطلاق النار.

وذكر موقع "ksat" أن المحققين يعتقدون أن أحد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى كان من بين أولئك الذين أطلقوا النار.

وأشار إلى أنه تم اعتقال اثنين آخرين من المشتبه بهم في مكان الحادث.

وأكدت أن السوق كان مكتضا بالأشخاص لحظة إطلاق الأعيرة النارية.

ولم تقدم السلطات مزيدا من المعلومات حول سبب إطلاق النار، لكنها قالت إن جميع الأشخاص المتورطين كانوا رجالا في العشرينات بدا أنهم يعرفون بعضهم البعض.

وجاء إطلاق النار في هيوستن بعد يوم من مصرع 10 أشخاص في بافلو بولاية نيويورك خلال هجوم مسلح على يد شاب يبلغ من العمر 18 عاما.

وقال مسؤولون إن 11 من بين 13 شخصا أصيبوا بالرصاص من ذوي البشرة السوداء وأن الاثنين الآخرين من البيض.

وقالت الشرطة إن المتهم كان مدججا بالسلاح وكان يرتدي سترة واقية من الرصاص.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية