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طالبان تجند أكثر من 130 ألف شخص في جيشها

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طالبان تجند أكثر من 130 ألف شخص في جيشها
AP Abdul khaliq
عناصر من حركة "طالبان" - صورة أرشيفية
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة طالبان، عناية الله الخوارزمي، أن الحركة جندت أكثر من 130 ألف شخصا في جيشها منذ وصولها على السلطة في أفغانستان في صيف عام 2021.

وقال الخوارزمي حسب ما نقلت قناة TOLOnews التلفزيونية: "تم تجنيد أكثر من 130 ألف شخص وما زالت العملية مستمرة. وبعد اكتمال التجنيد، سيرى الأفغان جيشا مستقلا ومدربا جيدا ومتفانيا سيوفر الأمن ويحمي الأراضي والحدود الأفغانية".

وأكد المسؤول عن إعادة تنظيم الجيش الأفغاني، لطيف الله حكيمي، في وقت سابق أن حركة "طالبان" تريد تشكيل "جيش كبير يضم في صفوفه ضباطا وجنودا خدموا في النظام السابق".

المصدر: تاس

 

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