مقتل 3 جنود و3 أطفال بهجوم انتحاري في باكستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، عن مقتل 3 جنود و3 أطفال في هجوم انتحاري استهدف مركبة عسكرية شمال غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان.

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وأضاف الجيش أن المهاجم فجّر سترته الناسفة عندما مرت مركبة تابعة للجيش الباكستاني عبر سوق في ميران شاه، شمال وزيرستان البعيدة 25 كيلومترا فقط عن الحدود الأفغانية. وأكد أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاما و3 جنود.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول محلي طالب عدم الكشف عن هويته أن "الانتحاري وصل مشيا على الأقدام وفجر نفسه عندما مرت سيارة تابعة لقوات الأمن".

واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في بيان أن "قتلة الأطفال الأبرياء هم أعداء الإنسانية والإسلام"، مضيفا: "لن نعيش في سلام حتى نطارد هؤلاء الهمجيين ومن يدعمهم".

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. لكن حركة طالبان الباكستانية تنشط منذ فترة طويلة في هذه المنطقة الحدودية، حيث تنفذ عملياتها عبر الثغرات الحدودية بين البلدين.

المصدر: أ ف ب