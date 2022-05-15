 
مباشر

لاتفيا تنهي عقدها مع بيلاروس لنقل البضائع العسكرية عبر موانئها

أخبار العالم

لاتفيا تنهي عقدها مع بيلاروس لنقل البضائع العسكرية عبر موانئها
Globallookpress Victor Lisitsyn
وصول سفن "الناتو" لميناء لاتفيا (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t0t0

أعلنت لاتفيا عن إيقافها نقل البضائع العسكرية بالسكك الحديدية من بيلاروس عبر موانئها، نظرا لأن الاتفاقية الخاصة بذلك أبرمت قبل انضمام لاتفيا إلى الاتحاد الأوروبي و"الناتو".

إقرأ المزيد
روسيا تعتبر تعزيز التعاون مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أولويات سياستها
روسيا تعتبر تعزيز التعاون مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أولويات سياستها

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة النقل بجمهورية لاتفيا: "تم اتخاذ قرار بإنهاء الاتفاقية التي تسمح لخطوط سكك الحديد مباشرة لنقل البضائع العسكرية من بيلاروس إلى دول ثالثة، باستخدام موانئ لاتفيا".

وأشارت الوزارة كذلك إلى أن "الاتفاقية كانت قد أبرمت عام 1994، أي قبل انضمام لاتفيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"، حيث انضمت لاتفيا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 مايو 2004، وإلى "الناتو" في 29 مارس 2004، وبأخذ ذلك في الاعتبار، فإن لاتفيا ملزمة بالمعايير القانونية لهذين المنظمتين الدوليتين، ولا ينطبق الاتفاق مع بيلاروس على تلك المعايير".

كذلك ورد في بيان الوزارة أن لاتفيا سوف "تعيد النظر بشكل عام في العلاقات الثنائية مع روسيا وبيلاروس" في سياق الوضع بأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا