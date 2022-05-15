"أكراد تركيا" حجر عثرة في طريق انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

صرحت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، أن فنلندا والسويد لم تتوصلا إلى أي اتفاق مع تركيا حتى الآن بشأن احتمال عضوية هاتين الدولتين في حلف الناتو.

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وفي تعليقها على نتائج لقائها، إلى جانب نظيرها الفنلندي، بيكا خآفيستو، مع نظريهما التركي، مولود جاويش أوغلو، على هامش اللقاء غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف الناتو، مساء أمس السبت ببرلين، قالت ليندي في حديثها لقناة "SVT": "لدينا مواقف مختلفة، لكننا أفهمنا بأننا نعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ومثل العديد من شركائنا في حلف الناتو نجري أيضا مباحثات مع المنظمات الكردية الأخرى التي تعتقد أن كل الأكراد في شمال شرق سوريا ينتمون إلى منظمة واحدة. نحن لا نعتقد ذلك ولا تعتقده الولايات المتحدة وغيرها".

وأضافت أن "الدبلوماسيين سيواصلون الحوار بهذا الشأن".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضية، أن أنقرة لا تعتبر احتمال انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو إيجابيا، لأن "الدول الاسكندنافية هي بيت ضيافة للمنظمات الإرهابية".

من جهته أشار وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس السبت، إلى أن معظم الأتراك يعارضون انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو ويطالبون أنقرة بمنع ذلك، لكن الأخيرة تنوي بحث هذه المسألة مع شركائها في الحلف وكذلك مع هلسنكي وستوكهولم.

المصدر: تاس