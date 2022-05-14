فنلندا: نحن على قناعة بإيجاد حل مع تركيا لإنهاء معارضتها لانضمامنا والسويد إلى الناتو

أعرب وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، عن قناعته بأن بلده ستتمكن من إقناع تركيا بالتخلي عن معارضتها لانضمامه والسويد إلى حلف الناتو.

وصرح هافيستو اليوم السبت، قبل اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الناتو في برلين، وفقا لما نقلت عنه وكالة "فرانس برس": "أنا متأكد من أننا في نهاية المطاف سنجد حلا وستحصل فنلندا والسويد على العضوية في الناتو".

وتطرق الوزير إلى المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم بين الرئيسين الفنلندي ساولي نينيستو والروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه "من المهم جدا أننا نبقى على التواصل مع جارتنا"، وشدد في الوقت نفسه على أن هلسنكي "لا تطلب تفويضا (من موسكو) لاتخاذ خطوات سياسية خاصة بها".

وأشار هافيستو إلى أن الوضع الحالي متوتر، مشددا على أهمية أن تبدي أكبر عدد ممكن من دول الناتو دعما واضحا إلى فنلندا عندما ستقدم طلبا رسميا للانضمام إلى الناتو.

وأعلنت فنلندا والسويد عن نيتهما تقديم طلب لمنحهما العضوية في الناتو على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا.

واستدعى هذا القرار معارضة شديدة من قبل روسيا التي أعلنت أنها "ستضطر إلى اتخاذ خطوات رد تقنية عسكرية وغيرها".

من جانبها، أعربت تركيا عن معارضتها لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، محملة إياهما المسؤولية عن دعم "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: "فرانس برس"