الجيش التونسي ينقذ 81 مهاجرا أبحروا من سواحل ليبيا

أعلن جيش البحر التونسي السبت إنقاذ 81 مهاجرا بينهم امرأة بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك.

وقال الجيش التونسي إن من إجمالي 81 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط "38 من مصر و32 من بنغلادش و10 من السودان وواحد من المغرب".

وعثر على القارب إثر تعثره على بعد نحو ستة كيلومترات من سواحل جنوب شرق تونس.

وغادر المركب ليل 13 إلى 14 مايو من قرية أبو كماش في أقصى غرب ليبيا قرب الحدود التونسية، بحسب إفادات لبعض المهاجرين على القارب الذين تراوح أعمارهم بين 20 و38 عاما.

ونقل المهاجرون إلى ميناء الكتف قرب مدينة بن قردان غير البعيدة من الحدود الليبية، حيث سلموا لجهاز الحرس الوطني التونسي.

ويأتي مئات المهاجرين خصوصا من إفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط على متن قوارب متداعية في الغالب.

وإيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا الذين ينطلقون أساسا من تونس وليبيا.

ووصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2021، مقارنة بنحو 95 ألفا في العام 2020، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

المصدر: أ ف ب