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بوتين لنظيره الفنلندي: انضمام دولتك للناتو سيكون خطأ وليس هناك أي خطر عليها

رئيس فنلندا أبلغ الرئيس الروسي بأن بلاده تعتزم الانضمام إلى الناتو وستتخذ قرارها قريبا

أخبار العالم

رئيس فنلندا أبلغ الرئيس الروسي بأن بلاده تعتزم الانضمام إلى الناتو وستتخذ قرارها قريبا
Sputnik
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أبلغ الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، خلال محادثة هاتفية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بلاده تعتزم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وستتخذ قرارها في الأيام المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئاسة الفنلندية، اليوم السبت: "أبلغ الرئيس نينيستو الرئيس بوتين بمدى تغير الوضع الأمني ​​لفنلندا بشكل جذري ... وأن فنلندا ستتخذ في الأيام المقبلة قرارا للحصول على عضوية في الناتو".

ووفقا للبيان فإن الرئيس الفلندي أشار إلى ما كان قد أبلغ به الرئيس الروسي خلال اجتماعهم الأول في عام 2012، حيث يعتبر أن كل دولة مستقلة مسؤولة عن أمنها.

وأضاف البيان: "هذا هو بالضبط ما يحدث الآن. من خلال الانضمام إلى حلف الناتو، تعزز فنلندا أمنها وتتحمل المسؤولية".

المصدر: نوفوستي

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