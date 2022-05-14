تركيا توضح سبب معارضتها لفكرة انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

قال نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، إيفكان علاء، إنه يتعين على السويد وفنلندا مراجعة علاقتهما مع حزب "العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

ونقلت وكالة الأناضول عن السياسي التركي أن "موقف تركيا من عضوية السويد وفنلندا في الناتو واضح ومفهوم للغاية. يجب أن تعيد هاتين الدولتين النظر بوضوح شديد في علاقتهما مع العناصر الإرهابية لحزب العمال الكردستاني، ووضع حد لها".

وأوضح أن تركيا تواجه الإرهاب منذ سنوات عديدة، و"هناك رأي مفاده أن هذه المشكلة لا تتصورها هاتان الدولتان على مستوى كاف، ولا تعطيان لها الأهمية اللازمة".

وقال نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" إن " وزيرا سويديا حضر مؤخرا حدثا نظمه حزب العمال الكردستاني"، مضيفا: "نتوقع منهم (السويدون والفلنديون) أن يأخذوا مخاوفنا الأمنية على محمل الجد، بينما نحن نتعامل مع القضايا الأمنية لتلك الدول".

وأوضح أنه في الوقت الذي تطالب فيه فنلندا والسويد بعضوية الناتو من أجل "التصدي لمشاكلهما الأمنية"، كذلك تركيا "لديها أيضا مشكلة إرهابية، ويجب على هذين البلدين أخذها في الاعتبار".

المصدر: تاس