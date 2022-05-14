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البنتاغون: واشنطن تعمل لاستيضاح تصريحات أردوغان عن فنلندا والسويد

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البنتاغون: واشنطن تعمل لاستيضاح تصريحات أردوغان عن فنلندا والسويد
Globallookpress Lisa Ferdinando/Dod
جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل لاستيضاح تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن احتمال انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي: "وضع أنقرة في حلف الناتو لم يتغير بسبب هذه التصريحات.. نعمل من أجل استيضاح موقفهم".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، كارين دونفريد، إن إدارة بايدن تستوضح تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان المعارضة لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

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يأتي ذلك بعدما قال أردوغان إن تركيا لا يمكنها أن تنظر بشكل إيجابي إلى انضمام فنلندا أو السويد إلى الناتو، وأضاف أن الدول الإسكندنافية متسامحة للغاية مع الإرهاب، مشيرا إلى أن بلاده مستاءة من مشاركة اليونان في الأنشطة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق، بدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما الطويل والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب

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