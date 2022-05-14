الولايات المتحدة وآسيان تعلنان عن "أهمية الوقف الفوري" للأعمال القتالية في أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن "أهمية الوقف الفوري" للأعمال القتالية في أوكرانيا.

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وجاء في بيان مشترك نشر أمس الجمعة، في أعقاب قمة الولايات المتحدة-آسيان التي جرت في واشنطن: " بشأن أوكرانيا، كما بشان جميع البلدان، نواصل الإشارة إلى احترامنا للسيادة والاستقلال السياسي ووحدة أراضيها".

وأضاف البيان: "نشير إلى أهمية الوقف الفوري للأعمال القتالية وخلق ظروف تعطي إمكانيات للتسوية السلمية".

وتابع: "ندعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهادفة إلى البحث عن مخرج سلمي من الوضع"، مدققا: "كما ندعو لتسهيل الوصول السريع والآمن والحر للمساعدات الإنسانية لمن يحتاج إليها في أوكرانيا، وكذلك حماية المدنيين وموظفي المنظمات الإنسانية والأشخاص المعرضين للخطر".

وفي حديثه حول التطورات الأخيرة في بحر جنوب الصين قال البيان: "أشرنا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات من أجل تعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف".. كما نؤكد ضرورة تحقيق التسوية السلمية للجدالات وفق المبادئ المعترف بها للقانون الدولي".

هذا وأكد البيان التمسك الكامل للمشاركين في القمة بضرورة جعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية. وقال: "نؤكد تمسكنا المشترك لنزع السلاح النووي الكامل وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية. نواصل الإصرار على أنه يجب على كوريا الشمالية تنفيذ القرارات المناسبة لمجلس الأمن الدولي بالكامل، مع الأخذ بعين الاعتبار دعوة المجتمع الدولي للدبلوماسية وعن طريق العمل لصالح الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

المصدر: تاس