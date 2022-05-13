واشنطن "منزعجة" من أعمال العنف التي رافقت جنازة شيرين أبو عاقلة

عبرت واشنطن، اليوم الجمعة، عن انزعاجها من مشاهد العنف التي رافقت جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

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وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، عن انزعاجها الكبير من أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة شيرين أبو عاقلة.

وقالت: "لقد رأينا جميعا تلك الصور، ومن الواضح أنها مزعجة للغاية"، مضيفة: "نأسف لاقتحام ما كان ينبغي أن يكون مسيرة سلمية".

وشن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، هجوما عنيفا على موكب تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى مثواها الأخير، مستعملا قنابل صوتية.

وأفادت مراسلة RT بأن سبب الهجوم هو اشتراط السلطات الإسرائيلية نقل جثمان أبو عاقلة بالسيارة من المستشفى الفرنسي وليس مع المشاة.

وشيرين أبو عاقلة مسيحية تبلغ 51 عاما، ولدت في القدس الشرقية، وقتلت أمس على يد القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية.

المصدر: AFP+RT