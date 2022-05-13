قمة بين عبد الله الثاني وبايدن في البيت الأبيض

عقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لقاء قمة مع الملك الأردني، عبدالله الثاني، في البيت الأبيض.

وقال الديوان الملكي الهاشمي عبر "تويتر": "عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن لقاء قمة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في البيت الأبيض".

جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن يعقدان لقاء قمة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في البيت الأبيض، حيث أكد جلالة الملك عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين #الزيارة_الملكية#الأردن#الولايات_المتحدةpic.twitter.com/9OYJirsc4B — RHC (@RHCJO) May 13, 2022

وأضاف: "أكد جلالة الملك عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين".

وأفاد الديوان الملكي الهاشمي، في وقت سابق بأن العاصمة الأمريكية واشنطن ستشهد اليوم قمة تجمع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض، وستتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

المصدر: RT