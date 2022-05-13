شبيه الزعيم الكوري الشمالي يثير جدلا في أستراليا

تسبب رجل يشبه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، في تعطيل الحملة الانتخابية الأسترالية عندما اقتحم حدثا كان يحضره رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وقال الرجل الذي عرف عن نفسه باسم هوارد إكس: "شكرا جزيلا. غلاديس ليو هي المرشحة الشيوعية لأستراليا"، قبل أن يقاطعه أحد مساعدي موريسون.

وقال المساعد نيك كريفي: "عفوا، سوف تضطر إلى المغادرة. هذا هو أكثر شيء مسيء رأيته في أي حملة"، فأجابه الرجل: "معذرة، أنت لا تخبر القائد الأعلى بما يجب فعله. أنا أدعم غلاديس ليو".

بدورها، قالت ليو في بيان إنها تركز على تقديم النتائج لمجتمعات ملبورن التي تمثلها، مضيفة: "لن يشتت انتباهي خصومي وتكتيكاتهم القذرة".

يذكر أن ليو ولدت في هونغ كونغ وتعيش في أستراليا منذ أكثر من 30 عاما.

المصدر: AP