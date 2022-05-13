استقالة مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للشؤون السياسية

أعلنت المستشارة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، شمريت مئير، أنها ستترك منصبها بعد عام واحد فقط، قائلة: "حان وقت المغادرة".

وأكدت مئير أنها تعتزم "المساعدة عند الضرورة في استكمال المهام الموكلة إلي، لا سيما فيما يتعلق بالزيارة المقبلة لرئيس الولايات المتحدة (جو بايدن) إلى إسرائيل".

وأشارت القناة "12" العبرية في وقت سابق إلى وجود خلافات كبيرة بين مئير وأعضاء من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

المصدر: i24 news