 
مباشر

فرنسا: زعماء دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون طلب أوكرانيا للانضمام إليه في يونيو

أخبار العالم

فرنسا: زعماء دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون طلب أوكرانيا للانضمام إليه في يونيو
AP Pascal Bastien
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t06l

أكدت فرنسا أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون في يونيو القادم الطلب الذي تقدمت به أوكرانيا للانضمام إلى هذا التكتل، على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أراضيها.

وأكد متحدث باسم الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، حسب بيان نشر على موقع الوزارة أن طلب أوكرانيا لمنحها العضوية في الاتحاد الأوروبي، والذي تنظر فيه حاليا المفوضية الأوروبية، سيطرح على النقاش خلال اجتماع للمجلس الأوروبي سيعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في شهر يونيو القادم.

ومن المفترض أن يعقد هذا الاجتماع لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في 23-24 يونيو القادم.

وذكّر المتحدث باسم رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ووزير خارجيتها جان إيف لودريان، بأن "أوكرانيا تمثل جزءا من الأسرة الأوروبية".

ويأتي ذلك على خلفية ورود تقارير عن تسليم أوكرانيا في التاسع من مايو الجاري الجزء الثاني من الاستمارة الخاصة (المجلد) بتقديم طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتضم هذه الوثيقة نحو أربعة آلاف صفحة تتعلق بمدى تطابق القوانين الأوكرانية مع معايير التكتل.

المصدر: RT + "إنترفاكس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا